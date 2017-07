LU0323164250

Die stärksten Rentenfonds der vergangenen fünf Jahre handeln intensiv mit Wandelanleihen und holen sich Rendite trotz niedriger Zinsen. Wertpapiere von Finanz-Instituten sind ebenfalls stark in den Top-10 vertreten. Hier sind die Plätze 5 bis 1.Wer in Hochzinsanleihen investieren möchte, wirft einen Blick auf Platz fünf in unserem Ranking: Den Aberdeen Global - Select Euro High Yield (ISIN:). Der Fonds kauft Hochzinsanleihen, die in Euro denominiert sind und von Unternehmen oder regierungsbezogenen Körperschaften emittiert werden. Das Fondsmanagement darf auch in andere festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Rendite investieren und richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein hohes Maß an Risiko einzugehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...