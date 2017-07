PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag fester geschlossen. Rückenwind erhielten die Märkte vom Ifo-Index, der mit dem dritten Rekordwert in Folge weiter eine außerordentlich gute Stimmung in der deutschen Industrie erkennen ließ. Der EuroStoxx 50 schloss 0,59 Prozent höher auf 3473,54 Punkten.

Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, war das deutsche Geschäftsklima im Juli um 0,8 Punkte auf 116,0 Zähler gestiegen. Experten zeigten sich davon überrascht. Die BayernLB zog angesichts anders tendierender Stimmungsindikatoren sogar den Vergleich eines "Geisterfahrers". Dass der Ifo gegen die allgemeine Richtung fährt, verdeutlichten sie zum Beispiel an den jüngsten Einkaufsmanager-Indizes, die eher eine Eintrübung der Stimmung angezeigt hätten.

Wie beim EuroStoxx fiel auch die Tendenz bei den wichtigsten Länderindizes am Dienstag klar positiv aus: Der CAC-40 stieg in Paris um 0,65 Prozent auf 5161,08 Punkte. Der britische FTSE 100 rückte um 0,77 Prozent auf 7434,82 Zähler vor./ajx/he

