ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut angeführt von Kursgewinnen bei Aktien aus dem Banken- und Versicherungssektor hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag freundlich geschlossen. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 8.938 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss nur die Geberit-Aktie. Umgesetzt wurden 50,21 (zuvor: 52,42) Millionen Aktien.

Tagessieger waren wieder Julius Bär. Nach dem kräftigen Plus am Vortag in Reaktion auf überraschend gut ausgefallene Geschäftszahlen der Bank ging es um weitere 3,2 Prozent nach oben. Credit Suisse Group, UBS sowie die Versichereraktien Swiss Re und Zurich verteuerten sich zwischen 0,9 und 1,6 Prozent.

Hintergrund der allgemein positiven Stimmung und der Stärke der Bankenaktien im besonderen dürfte gewesen sein, dass sich in Europa die positiven Konjunktursignale mehren. Damit steigt der Druck auf die EZB, ihre Geldpolitik zu straffen. Ein damit einhergehend steigendes Zinsniveau gilt allgemein als günstig für die Finanzbranche. Am Dienstag überraschte der deutsche Geschäftsklimaindex mit dem dritten Rekordstand in Folge.

Als eher defensiv und weniger konjunkturreagibel geltende Aktien aus dem Nahrungsmittelsektor und aus der Pharmaindustrie wie Nestle, Roche und Novartis legten dagegen eher unterdurchschnittlich zu oder gaben leicht nach. Für Adecco ging es um 1,1 Prozent nach oben. Die Aktie der Zeitarbeitsfirma profitierte von gut ausgefallen Geschäftszahlen des niederländischen Konkurrenten Randstad.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2017 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.