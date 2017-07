PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Arbeitslosenzahl im Juni gefallen. Sie sei auf 3,483 Millionen gesunken, teilte das französische Arbeitsministerium am Dienstag in Paris mit. Im Vergleich zum Vormonat ging die Zahl um 10 900 zurück. Im Mai war die Arbeitslosenzahl noch um 22 300 gestiegen.

Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist die Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit eine der wichtigsten Aufgaben. Hierzu sollen rasch Reformen umgesetzt werden. Die französische Nationalversammlung gab Mitte Juli grünes Licht für umstrittenen Regierungspläne zur Lockerung des Arbeitsrechts./tos/stw

