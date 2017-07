Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag auf breiter Front zugelegt und sich damit etwas von den starken Verlusten der beiden Vortage erholt. Inmitten der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison waren es vor allem die Finanzwerte, die mit Avancen aufwarteten. Ein auf Rekordhoch gestiegener ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland unterstützte die Erholungsbewegung. Der Euro näherte sich in der Folge weiter der Marke von 1,11 Franken.

Ebenfalls eine Stütze waren die wieder etwas festeren Ölpreise, hiess es im Handel. Diese profitierten vom Willen Saudi-Arabiens, die Exporte einzuschränken. Im Fokus steht auch einmal mehr Griechenland. Das hoch verschuldete Land wagte den Schritt an den Finanzmarkt und sammelte erstmals seit fast drei Jahren eigenständig Geld an den Finanzmärkten ein. Am Nachmittag publizierte US-Daten fielen uneinheitlich aus: So waren Daten vom Häusermarkt schwächer als gedacht, während das Verbrauchervertrauen Conference Board die Erwartungen der Volkswirte übertrafen.

Der Swiss Market Index (SMI) stand zu Handelsende 0,45% höher bei 8'937,90 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte 0,55% auf 1'422,80 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,30% auf 10'168,45. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

