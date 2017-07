WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich zugelegt. Der ATX gewann bis Handelsschluss 1,70 Prozent auf 3212,24 Punkte. Für gute Stimmung an den Börsen sorgten der überraschend stark ausgefallene ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland sowie positive Quartalsergebnisse aus den USA. Der S&P-500-Index erreichte nach gut aufgenommenen Zahlen von McDonald's und Caterpillar neue Rekordstände.

In Wien wurde der ATX zusätzlich von den Gewinnen einzelner Indexschwergewichte angetrieben. So gewannen die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) 6,81 Prozent an Wert auf 23,54 Euro, nachdem der Bankkonzern ein deutlich besseres Ergebnis in Aussicht gestellt hatte.

Gesucht waren auch die Aktien des Ölkonzerns OMV und gewannen vor dem Hintergrund steigender Ölpreise 2,09 Prozent auf 48,10 Euro. Für die Aktien von Voestalpine ging es um 1,94 Prozent auf 43,02 Euro nach oben. Erste Group stiegen um 1,37 Prozent auf 35,13 Euro. Auch an anderen Börsen legten Banktitel zu. Marktteilnehmer begründeten die Gewinne damit, dass sich der jüngste Zinsrückgang an den Anleihenmärkten erst einmal abgebremst hat. Die größten Verlierer im Prime Market waren Lenzing. Die Aktien des Faserherstellers büßten 0,97 Prozent auf 143,60 Euro ein.

Mit Spannung erwartet wird jetzt die Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Marktteilnehmer rechnen zwar nicht mit einem Zinsschritt, erhoffen sich aber von den begleitenden Kommentaren der Notenbanker Hinweise auf die nächsten geldpolitischen Schritte./mik/dkm/APA/stw

