Produzent von "The Dr. Oz Show" zeigt als Gastgeber einer Überraschungsshow zu gesunder Ernährung und Lebensführung auf Flügen für Passagiere des TK1-Flugs von Istanbul nach New York wo es lang geht



Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkish Airlines arbeitet derzeit mit Dr. Mehmet Oz, dem Produzenten und Gastgeber der weltbekannten "The Dr. Oz Show", im Rahmen des "Fly Good Feel Good"-Projekts zusammen, bei dem es darum geht, Passagieren ein noch angenehmeres und gesünderes Flugerlebnis zu bieten. Dr. Oz gibt den Fluggästen von Turkish Airlines, der Fluggesellschaft, die in mehr Länder als jede andere Airline auf der Welt fliegt, Ratschläge zu gesunder Ernährung und Körperübungen.



Die Zusammenarbeit zwischen Turkish Airlines, der teilstaatlichen Fluggesellschaft der Türkei, und Dr. Oz ist Teil des "Fly Good Feel Good"-Projekts, das ins Leben gerufen wurde, um das von Turkish Airlines für seine Fluggäste angebotene Markenerlebnis zu verbessern. Im Rahmen des Projekts werden kurze Videos gezeigt, in denen Experten Ratschläge geben. Präsentiert werden diese auf der offiziellen Website, über Auftritte in sozialen Medien und über die Unterhaltungssysteme an Bord der Flugzeuge sowie in Druckerzeugnissen von Turkish Airlines.



Auf Flug TK01 von Istanbul nach New York am 23. Juli überraschte Dr. Oz, mit Unterstützung der Piloten von Turkish Airlines, des Kabinenpersonals und des "Flying Chef", dem Chefkoch an Bord, die Passagiere, bevor er mit den Filmaufnahmen für seine Tages-Show und für das "Fly Good Feel Good"-Projekt anfing. Als Teil dieses besonderen Flugerlebnisses unterhielt Dr. Oz über das bordeigene Unterhaltungssystem an die 300 Fluggäste dieses Sonderflugs mit gesundheitsfördernden Geschenken und Botschaften.



"Ein angenehmeres und schöneres Flugerlebnis für unsere Passagiere zu erreichen, indem wir unser Markenerlebnis verbessern, steht bei uns ganz oben auf der Prioritätenliste." Herr M. Ilker Ayci, Vorsitzender des Verwaltungsrats und des Leitungsgremiums von Turkish Airlines, sagte: "Ob sich jemand bei uns wohlfühlt, ist genauso wichtig wie unsere preisgekrönte Servicequalität. Dr. Oz wird an Bord eine besondere Atmosphäre erzeugen, sodass unsere Passagiere ein noch besseres Gefühl für das Privileg haben werden, mit Turkish Airlines zu fliegen."



"Turkish Airlines ist für seinen hochwertigen Service und sein perfektes Catering weltweit bekannt und preisgekrönt. 'Fly Good Feel Good' ist dabei ein weiteres beeindruckendes Projekt, das sich der Gesundheits- und Wellness-Aspekte bei Flugreisen voll bewusst ist. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Projekt ein großartiges Beispiel dafür ist, wie wir uns um Passagiere aufmerksam bemühen, indem das Markenerlebnis von Turkish Airlines auf ein höheres Niveau gebracht wird."



Die Zusammenarbeit mit Dr. Oz stellt die nächste Phase des "Fly Good Feel Good"-Projekts dar, bei der sich sämtliche Aktivitäten, die sich vor, während und nach einem Flug abspielen, darum drehen, den Passagiere einen guten Flug zu bescheren, mit allem, was ein gutes Flugerlebnis ausmacht.



Im Rahmen des "Fly Good Feel Good"-Projekts hat Turkish Airlines eine "Flying Doctor"-Praxis auf freiwilliger Basis initiiert, für den Fall, dass ein Arzt an Bord benötigt wird. Diese soll ein Anreiz für Ärzte sein, sich für das Programm zu registrieren und darüber Extra-Meilen auf ihren Flügen zu sammeln.



In der letzten Phase des Projekts wird Turkish Airlines damit fortfahren, die Zufriedenheit der Fluggäste noch weiter zu steigern und seinen Passagieren auch weiterhin gute Ratschläge für ein gesundes Leben anbieten.



Für The Dr. Oz Show, die über den Wolken aufgezeichnet wurde, gehen Sie bitte auf flygoodfeelgood. Weitere Einzelheiten zum "Fly Good Feel Good"-Projekt erhalten Sie unter http://www.flygoodfeelgood.com/en/.



