FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit einem Plus aus dem Handel gegangen. Nachdem der Kartellvorwurf gegen die großen deutschen Automobilhersteller jüngst für Kaufzurückhaltung gesorgt hatte, trat nun die Berichtssaison in den Fokus. Spannend wird es am Mittwoch, wenn Daimler ihre Geschäftszahlen vorlegen wird. Die Stuttgarter dürften dank Rekordverkäufen sowohl bei Umsatz als auch Gewinn zugelegt haben. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 12.264 Punkten - auch gestützt von einem Ifo-Geschäftsklimaindex auf Rekordniveau.

Finanzwerte gesucht

Europaweit waren die Aktien der Banken und Versicherer gesucht. Dabei profitierten die der Rückversicherer von einer Studie der Deutschen Bank. Die Analysten nahmen zum Beispiel Talanx (plus 7,1 Prozent) auf "Buy" nach "Hold" hoch. Die Analysten liegen bei der Ergebnisschätzung rund 10 Prozent über dem Ausblick des Unternehmens und gehen davon aus, dass Talanx den Ausblick anheben werde. Munich Re stiegen um 1,4 Prozent, die Aktie der Commerzbank stellte mit einem Plus von 2,5 Prozent den Gewinner im DAX. Den Verlierer des Tages lieferte Prosiebensat.1 mit einem Minus von 1,8 Prozent.

Geschäftszahlen aus der zweiten Reihe

Für die Covestro-Aktie ging es nach Zahlenausweis um 0,9 Prozent nach unten. Covestro hat die Ergebniserwartungen von Independent Research und die des Marktes im zweiten Quartal übertroffen und die Unternehmensprognose für 2017 zwar bestätigt. Allerdings dürfte sich das hohe Margenniveau im Bereich Polyurethan in der zweiten Jahreshälfte abschwächen und sich auf ein normales Niveau einpendeln.

Aixtron (plus 1,9 Prozent) schraubte ihre Jahresziele bei Umsatz und Auftragseingang hoch, nachdem der Maschinenbauer in der ersten Jahreshälfte 2017 von der starken Nachfrage profitiert hatte. Dagegen verlor die Aktie von Stratec Biomedical 3,9 Prozent. Der Umsatz fiel noch im Rahmen der Markterwartung aus, die Ertragsseite enttäuschte aber, wie es von Analystenseite hieß.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,6 (Vortag: 88,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,21 (Vortag: 3,89) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und acht -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.264,31 +0,45% +6,82% DAX-Future 12.260,00 +0,57% +7,14% XDAX 12.268,95 +0,13% +7,18% MDAX 24.623,83 +0,40% +10,97% TecDAX 2.260,17 +0,09% +24,75% SDAX 11.117,48 +0,83% +16,79% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,63% -80 ===

