Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Handelsblatt-Redakteur Ulf Sommer blickt auf Donald Trumps Kampf gegen den starken Dollar.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Man kann über das politische Chaos in den USA den Kopf schütteln, aber ein Ziel hat US-Präsident Donald Trump erreicht: Er wollte einen schwachen Dollar, und den hat er gegenüber dem Euro bekommen. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert mit über 1,16 US-Dollar auf einem Zweijahreshoch. Es gibt viele Argumente, dass dieser Trend anhält - allen voran die stärker werdende Konjunktur in der Euro-Zone. Und man darf nicht vergessen: Die immer größer werdenden Zweifel an den "Trumpo?nomics", der Wirtschaftspolitik des Präsidenten, schwächen den Greenback.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die guten Konjunkturdaten aus China haben am Dienstag dem Kupferpreis Rückenwind gegeben. China ist mit seinen mehr als 1,3 ...

