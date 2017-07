BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas Aktienmärkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Gewinne gab es in Prag und Warschau, Verluste in Budapest und Moskau. Insgesamt zeigte sich das gesamteuropäische Börsenumfeld freundlich.

Der tschechische Leitindex PX legte in Prag um 0,74 Prozent auf 1015,13 Punkte zu. Gestützt wurde der PX vor allem von deutlichen Kursgewinnen der Aktien von Erste Group , CETV und Vienna Insurance mit jeweils mehr als 2 Prozent. Die Papiere von O2 C.R. und Unipetrol verloren mit 0,53 beziehungsweise 0,83 Prozent am stärksten.

In Warschau gewann der polnische Wig-30 0,31 Prozent auf 2725,52 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,24 Prozent auf 61 974,70 Punkte. Polnische Konjunkturdaten fielen positiv aus: Die Arbeitslosigkeit sank im Juni auf ein Rekordtief, während die Aufträge in der Industrie deutlich zulegten.

Bei den Einzelwerten waren vor allem Bank- und Bergbauaktien gefragt. Bank Millennium zogen um 3,22 Prozent an, Alior Bank stiegen um 3,07 Prozent. Unter den Bergbautiteln gewannen JSW 5,40 Prozent und KGHM 4,36 Prozent. Größte Verlierer im WIG-30 waren die Aktien des Ölkonzerns Grupa Lotos mit einem Kursabschlag von 3,22 Prozent, die somit nicht von den am späten Nachmittag deutlich gestiegenen Ölpreisen profitieren konnten.

In Budapest fiel der Leitindex Bux um 0,22 Prozent auf 35 286,14 Punkte. Der ungarische Aktienmarkt knüpfte damit an seine Kursverluste vom Wochenbeginn an. In den vergangenen sechs Handelstagen verzeichnete der Bux fünf Verlusttage. Seit Jahresbeginn steht er allerdings noch immer um etwas mehr als zehn Prozent im Plus. Größere nennenswerte Kursbewegungen gab es am Dienstag kaum.

Der russische RTS-Interfax-Index gab in Moskau um 0,36 Prozent auf 1010,06 Punkte nach./dkm/APA/ajx/stw

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0227 2017-07-25/18:45