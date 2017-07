Larsen Toubro Infotech (BSE code: 540005)(NSE: LTI), ein namhaftes globales Unternehmen für Technologieconsulting und digitale Lösungen, hat seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2018 bekanntgegeben.

In US-Dollar:

Umsätze in Höhe von 259,2 Millionen US-Dollar; Wachstum von 2,0 gegenüber dem Vorquartal und 12,2 gegenüber dem Vorjahr

Wachstum von und Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen von 1,5 gegenüber dem Vorquartal und 11,8 gegenüber dem Vorjahr

In Indischen Rupien:

Umsätze in Höhe von 16.707 Millionen Indischen Rupien (INR) ; ein Rückgang von 0,4 im Quartalsvergleich und ein Wachstum von 7,4 gegenüber dem Vorjahr

; ein Rückgang von und ein Wachstum von Nettogewinn in Höhe von 2.672 Mio. INR; Steigerung des Nettogewinns um 5,0 % gegenüber dem Vorquartal und 13,3 % gegenüber dem Vorjahr

"Wir können mit einer Zunahme von 2 % bei den Umsätzen in US-Dollar weiterhin auf ein kontinuierliches Wachstum verweisen, das ein Beleg für die Belastbarkeit unseres Portfolios ist. Digital Services und Infrastructure Management haben wesentlich zu unserem Wachstum im ersten Quartal beigetragen, und unsere Prognose für das Jahr bleibt positiv. Der Bereich Digital steht mittlerweile für 29 % unseres Umsatzes, und die Zahl der Kunden, die Mosaic einführen, steigt weiterhin. Anlässlich des ersten Jahrestags unseres Börsengangs in diesem Monat möchte ich unseren Investoren für ihre fortgesetzte Unterstützung und das gezeigte Vertrauen danken", - Sanjay Jalona, Chief Executive Officer Managing Director

Kürzlich erfolgte Auftragsabschlüsse

Ein sich über mehrere Jahre erstreckender Auftrag durch ein bedeutendes, zu den Fortune 500 zählendes US-amerikanischen Bank- und Versicherungsunternehmen die Rationalisierung des Anwendungsportfolios, den Produktionssupport und die digitale Transformation betreffend

Der in den USA ansässige Hersteller Global CPG hat sich entschieden, LTI mit der Digitalisierung seines Unternehmens unter Anwendung von SAP S/4 HANA zu beauftragen

Ein sich über mehrere Jahre erstreckender Auftrag durch einen global agierenden Investmentbanking- und Finanzdienstleister, der mehr als 100 Länder betrifft und finanzielle sowie operative Effizienz zum Ziel hat

Design und Einsatz von Robotics Process Automation für einen in Deutschland ansässigen Rückversicherer

Erhielt einen mehrjährigen Auftrag durch ein in den USA ansässiges Einzelhandelsunternehmen für die Migration seiner SAP-Infrastruktur zu AWS

Ein Vertriebsunternehmen für Auto- und Industrieersatzteile mit Sitz in den USA hat an LTI einen Auftrag für Automated Testing-Leistungen vergeben

CRM-Implementierung für den Vertrieb eines in Frankreich ansässigen Unternehmens für Wasserressourcen

Ein in den USA ansässiger Medizingerätehersteller beauftragte LTI mit der Implementierung und dem Support einer cloudbasierten Oracle ERP-Lösung

Testimonial eines Kunden

Marcus Galafassi, Vice-President Informationstechnologie und CIO der Otis Elevator Company, erklärte: "Otis hat sich vorgenommen, seine Strukturen agiler zu gestalten und stärker zu digitalisieren, und LTI ist ein wichtiger strategischer Partner bei der Transformation unseres ERP-Prozesses (Enterprise-Resource-Planning). Als ein langjähriger Partner unterstützt LTI die Transformationsprozesse bei Otis in Hinblick auf Vorbereitung des Einsatzes unserer neuen, zentral gesteuerten, alle Unternehmensteile umfassenden, globalen ERP-Lösung an 19 Standorten in diesem Jahr und arbeitet mit uns gemeinsam an der beschleunigten Einführung der Lösung in mehr als 65 weiteren Ländern in den nächsten vier Jahren. Mit verbesserter Transparenz für alle finanziellen Aspekte, erweiterten Berichtsmöglichkeiten für die Standorte und automatisierten Workflow-Genehmigungen sowie einer verringerten IT-Komplexität schaffen wir gemeinsam eine stabile Grundlage für die Umwandlung von Otis in ein digitales Unternehmen."

AssuredPartners, ein führender, unabhängiger Makler für die Gebiete Immobilien, Unfallversicherungen und Mitarbeitervergünstigungen hat LTI als seinen strategischen Transformationspartner für ein Programm ausgewählt, das seine Infrastruktur harmonisieren und das Arbeitsaufkommen seiner mehr als 170 Agenturen innerhalb der USA in die Cloud migrieren soll.

"Dieses Vorhaben wird gewährleisten, dass unsere IT-Kapazitäten reaktionsschnell, flexibel und in der Größe anpassbar sein werden sodass die Technologie zu einem wirklichen Wachstumsfaktor für unser Unternehmen wird", meinte Tony Mattioli, CIO von AssuredPartners. "Angesichts der Wichtigkeit dieses Programms haben wir nach einem IT-Partner mit einer hervorragenden Leistungsbilanz für unsere Branche und Erfahrungen bei der Ausführung groß angelegter Infrastrukturtransformationsprogramme gesucht. Ich freue mich, dass wir LTI als Partner in diesem wichtigen Vorhaben an unserer Seite haben."

Sonstige geschäftliche Eckpunkte

LTI hat in Mexiko eine Tochtergesellschaft mit dem Ziel der Ausweitung unserer geografischen Reichweite gegründet.

LTI wurde der Status "ELITE"-Partner von Microsoft Xamarin verliehen. Dieser höhere Status wird LTI die Entwicklung mobiler Anwendungen erleichtern und unsere Plattformen, wie Mosaic Experience, stärken.

LTI ist dem Oracle Cloud Platform Managed Partner-Programm beigetreten. Das Oracle Cloud Platform Managed Partner-Programm (CPMP) ist speziell für Partner mit dem Vermögen und der Expertise zu Erstellung, Einsatz, Durchführung und Verwaltung von Oracle-Workloads und anderen Workloads auf Oracle Cloud-Plattformen für PaaS- sowie für IaaS-Anwendungen gedacht.

LTI und Microsoft sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um Blockchain als Dienstleistung auf Azure anzubieten. Als ein Mitglied des Microsoft Blockchain Council entwickelt LTI einsatzfertige Blockchain-Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, wie beispielsweise Finanzen, Versicherungen und die verarbeitende Industrie. Diese Mitgliedschaft ist nur auf Einladung hin möglich und wird zum weiteren Ausbau unseres Angebots an Blockchain-Lösungen beitragen.

Preise und Auszeichnungen:

LTI gewann den Oracle Digital Transformation-Preis für die Optimierung von JD Edwards mit IaaS.

Nennung als ein "Sourcing-Standout" der USA sowie als einer der führenden Serviceanbieter in der Liste Breakthrough 15 des Global ISG Index™

LTI wurde als ein "Branchenführer" in NelsonHall NEAT 2017 für IoT-Dienste eingestuft

LTI wurde "Contender" (Anwärter) im IDC MarketScape positioniert: Worldwide Industry Collaborative Cloud Professional Services 2017 (Weltweite Cloud-Dienstleistungen für Unternehmen) Vendor Assessment (Anbieterbewertung) (Dokument Nr. US41907917, Juni 2017)

LTI wurde in die Leadership Zone in den Segmenten Gesamtbewertung und BFS der Zinnov Zones von Robotic Automation Services 2017 eingestuft

LTI wurde in der unabhängigen Bewertung Testing PEAK Matrix™ 2017 der Everest Group als "Major Contender" (Bedeutender Anwärter) und "Star Performer" (Höchstleister) geführt

Mosaic von LTI wurde im Gartner-Bericht "Competitive Landscape of IoT Platform Vendors" für 2017 vom 26. Mai 2017 von Alfonso Velosa genannt

Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden, und rät Technologie-Usern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Rechercheveröffentlichungen von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck

Über LTI

LTI (NSE: LTI)(BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 250 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 27 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaic-Plattform und bringen so ihre Arbeit im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analysen, IoT und Cloud auf den Weg. Unser Unternehmen wurde vor 20 Jahren als Tochter der Unternehmensgruppe Larsen Toubro gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen Firmengeschichte verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 20.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Qualität für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Erfahren Sie mehr auf www.Lntinfotech.com, oder folgen Sie uns unter @LTI_Global.

