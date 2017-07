DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.37 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.473,54 +0,59% +5,56% Stoxx50 3.125,02 +0,48% +3,80% DAX 12.264,31 +0,45% +6,82% FTSE 7.434,82 +0,77% +4,09% CAC 5.161,08 +0,65% +6,14% DJIA 21.639,55 +0,59% +9,50% S&P-500 2.479,78 +0,40% +10,76% Nasdaq-Comp. 6.415,14 +0,07% +19,17% Nasdaq-100 5.932,91 -0,14% +21,99% Nikkei-225 19.955,20 -0,10% +4,40% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,62% -81

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,81 46,34 +3,2% 1,47 -16,1% Brent/ICE 50,11 48,6 +3,1% 1,51 -14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,37 1.255,31 -0,4% -4,94 +8,6% Silber (Spot) 16,47 16,49 -0,1% -0,02 +3,4% Platin (Spot) 929,40 930,50 -0,1% -1,10 +2,9% Kupfer-Future 2,83 2,74 +3,4% +0,09 +12,2%

FINANZMARKT USA

Vielfach gut ausgefallene Quartalsergebnisse der Unternehmen und steigende Rohstoffpreise sorgen für gute Stimmung an den US-Börsen. Die Akteure haben es dabei mit einer Flut an Geschäftsberichten zu tun, die es zu verarbeiten gilt. Hinzu kommen gute Konjunkturdaten in Gestalt eines unerwartet gut ausgefallenen Verbrauchervertrauens. Der S&P-500 markierte im frühen Verlauf ein neues Rekordhoch. Nach seinem Rekordhoch vom Vortag tendiert der Nasdaq-Composite dagegen seitwärts. In fast jeder Hinsicht sei das eine Bilanzsaison, die auf der Oberseite überrascht und das sei der Treiber am Aktienmarkt, heißt es. Für die geldpolitische Debatte der Notenbanker könnte das stark ausgefallene Verbrauchervertrauen eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Die Daten sprechen eher für eine Beibehaltung des Tempos auf dem eingeschlagenen Zinserhöhungspfad. Am Aktienmarkt führen erneut die Bankenaktien die Gewinnerliste an, ihr Branchenindex steigt um über 2 Prozent. Unternehmen aus dem Finanzsektor gelten als mutmaßlich größere Profiteure eines anziehenden Zinsniveaus. Alphabet hat zwar einen überraschend hohen Quartalsgewinn veröffentlicht, Beobachter bemängeln jedoch die Qualität der Geschäftszahlen. Die Aktie verliert 2,8 Prozent. McDonald's hat in allen Segmenten steigende Gästezahlen gemeldet, der Umsatz stieg auf vergleichbarer Fläche um 6,6 Prozent. Der Kurs legt um 4,1 Prozent zu. Caterpillar hat nach einem überraschend starken Quartal den Ausblick angehoben. Die Aktie verteuert sich um 4,7 Prozent. GM hat deutlich weniger verdient, bereinigt um Sonderfaktoren aber zugelegt. Die Aktie rückt um 0,8 Prozent vor. Michael Kors übernimmt den britischen Kultschuhanbieter Jimmy Choo. Michael Kors sinken um 0,1 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1H

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der feste Euro, der gegen den Dollar zeitweise über 1,17 notiert hatte, bremste die Erholungsbewegung zeitweise. Ein auf Rekordhoch gestiegener Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland hatte dem Aktienmarkt dagegen auf die Sprünge geholfen. Mit der Stärke des Euro richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger bereits auf die geldpolitische Entscheidung der Fed am Mittwoch. Die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr in den USA liegen mittlerweile nur noch bei 48 Prozent. Gesucht waren den zweiten Tag in Folge die Finanzwerte, so legte der europäische Subindex der Banken um 1,6 Prozent zu, der Index der Versicherer um 1,2 Prozent. Hier stützte eine Analyse der Deutschen Bank die Rückversicherer, Talanx stiegen nach einer Hochstufung um 7,1 Prozent. Für Covestro ging es nach Zahlenausweis um 0,9 Prozent nach unten. Covestro hatte die Ergebniserwartungen zwar übertroffen. Allerdings dürfte sich das hohe Margenniveau im Bereich Polyurethan abschwächen, so die Befürchtung im Handel. Akzo Nobel legten um 0,5 Prozent zu. Trotz eines verbesserten Umsatzes sei es Akzo nicht gelungen, dies in höhere Gewinne umzumünzen. Im Fokus stehe aber weiter die Entflechtung des Konzerns; der Margendruck in einigen Segmenten belaste daher nicht, hieß es. Societe Generale äußerte sich insgesamt recht angetan zu den Quartalszahlen von Luxottica. Luxottica gewannen 1,5. Für Jimmy Choo ging es um 17 Prozent nach oben, nachdem Michael Kors die Übernahme angekündigt hatte. Randstad gehörten ebenfalls zu den Top-Gewinnern und legten knapp 5 Prozent zu. Hauptsächlich das deutlich höhere Umsatzwachstum habe positiv überrascht, unterstrich die ING. Griechenland ist nach dreijähriger Pause an den Kapitalmarkt zurückgekehrt. Am Dienstag sammelte der Staat 3 Milliarden Euro bei privaten Anlegern durch die Platzierung einer neuen fünfjährigen Anleihe ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.49 Uhr Mo, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1656 +0,02% 1,1654 1,1643 +10,8% EUR/JPY 130,13 +0,54% 129,44 129,33 +5,9% EUR/CHF 1,1065 +0,28% 1,1034 1,1015 +3,3% EUR/GBP 0,8940 -0,05% 0,8945 1,1188 +4,9% USD/JPY 111,66 +0,51% 111,09 111,07 -4,5% GBP/USD 1,3036 +0,06% 1,3028 1,3026 +5,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die meisten ostasiatischen Börsen bewegten sich kaum. Stützend wirkte, dass der Dollar seine Talfahrt vorerst beendet hatte. Bevor die US-Notenbank am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgeben wird, hielten sich Anleger zurück. Das veröffentlichte Sitzungsprotokoll der japanischen Notenbank, in dem die Bank of Japan ihr Inflationsziel verteidigte, hatte keinen Einfluss. Australische Aktien fielen in dem ruhigen Umfeld mit einem deutlichen Plus auf. Vor allem Aktien des Energiesektors, der am Vortag zu den größten Verlierern gehört hatte, erholten sich im Gefolge der Ölpreise. Santos verbesserten sich um 0,9 Prozent und Woodside Petroleum um 0,2 Prozent. Die Ölpreise wiederum profitierten davon, dass Saudi-Arabien und Nigeria zusicherten, Ölfördermenge und -exporte zu beschränken. Gestützt wurde der japanische Markt von Aktien der Pharmabranche. Shionogi stiegen um 1,7 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Grippemittel erfolgreich erprobt hatte. Mitsubishi Tanabe Pharma gewannen 1,4 Prozent. Das Unternehmen hatte den Kauf von Neuroderm für 1,1 Milliarden US-Dollar angekündigt. Technologiewerte waren in der ganzen Region gesucht, nachdem die Nasdaq-Indizes auf neue Rekordstände gestiegen waren. Gegen den Sektortrend verloren in Seoul SK Hynix 3,6 Prozent. Der Chiphersteller hat ein Rekordergebnis gemeldet, das den Erwartungen des Marktes weitgehend entsprach. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn schon rund 60 Prozent zugelegt, so dass hier wohl Gewinne mitgenommen wurden. In Hongkong brachen Sunac im späten Handel um fast 7 Prozent ein. Das Immobilienunternehmen verkauft ein Paket von 220 Millionen Aktien. China Coal büßten 4,2 Prozent ein. Der Halbjahresgewinn entsprach nicht einmal der Hälfte dessen, was Analysten für das Geschäftsjahr erwartet hatten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bund und Bahn wollen Projekte mit Systemwechsel beschleunigen

Wichtige Schienenprojekte sollen in Deutschland künftig schneller und günstiger vonstatten gehen. Dazu haben der Bund und die Deutsche Bahn AG in Berlin eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der Neu- und Ausbaumaßnahmen auf der Schiene zügiger und kostengünstiger geplant und gebaut werden können, wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt erklärte. Mit der "Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung" werde auch eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung sichergestellt und mehr Transparenz geschaffen.

BMW will Elektro-Mini trotz Brexit in Großbritannien zusammenbauen

rotz des bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens will BMW das neue vollelektrische Modell seines Mini ab 2019 auf der britischen Insel zusammenbauen. Der Antriebsstrang des Elektro-Mini werde in den Werken Dingolfing und Landshut gefertigt, teilte der Autokonzern am Dienstag in München mit. Im BMW-Werk in Oxford soll der Antriebsstrang dann in das Fahrzeug eingebaut werden.

Eckert & Ziegler erhöht Gewinnprognose für 2017

Die Eckert & Ziegler AG wird nach einem Verkauf und guten Zahlen im zweiten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin erhöhte seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr.

Edag Engineering senkt Gewinnprognose

Hohe Sonderkosten und ein anhaltender Preisdruck machen dem Ingenieurdienstleister Edag zu schaffen. Das Unternehmen senkte nach einer schwachen Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal die Gewinnprognose für das laufende Jahr. Der Umsatzausblick bleibt gleich.

Hochtief steigert Gewinn um mehr als ein Drittel

Der Baukonzern Hochtief hat nach einem guten ersten Halbjahr die Prognose für 2017 bekräftigt. In den ersten sechs Monaten erhöhte sich der nominale Konzerngewinn um 35 Prozent auf 189 Millionen Euro, wie die zum spanischen Baukonzern ACS gehörende Gesellschaft mitteilte. Der um Einmaleffekte bereinigte operative Konzerngewinn stieg um ein Viertel auf 201 Millionen Euro.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 25, 2017 12:49 ET (16:49 GMT)

ZF Friedrichshafen wollte Wabco Holdings übernehmen - Kreise

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen stand offenbar kurz vor einer Übernahme der Wabco Holdings. Die fortgeschrittenen Verhandlungen seien aber abgebrochen worden, sagten informierte Personen. Wabco, derzeit mit rund 7,5 Milliarden US-Dollar bewertet, meldete im Rahmen seiner Berichterstattung zum zweiten Quartal ein Übernahmeangebot von einem ungenannten Interessenten. Den Informanten zufolge handelte es sich dabei um ZF.

3M steigert Gewinn und Umsatz - Aktie vorbörslich schwächer

Der Mischkonzern 3M hat seinen Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert. Das US-Unternehmen profitierte dabei von starken Geschäften seiner Sparten Electronics and Energy sowie Safety and Graphics. Auch wenn der Gewinn etwas höher ausfiel als am Markt erwartet und der Konzern etwas optimistischer für das Gesamtjahr wird, fällt die Aktie vorbörslich um über 3 Prozent. Die Anleger stören sich offenbar an dem Umsatz, der nicht so stark zulegte wie erhofft.

Caterpillar erhöht Ausblick nach starkem 2. Quartal

Caterpillar hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr sowohl für den Gewinn als auch für den Umsatz angehoben. Im vorbörslichen US-Handel verteuert sich die Aktie um 4,5 Prozent. Gute Geschäfte in China und ein wieder besseres Umfeld im Öl- und Bergbaubereich sorgten bei dem Baumaschinenhersteller in den drei Monaten für einen Gewinnsprung auf 802 Millionen oder 1,35 US-Dollar je Aktie.

GM von Opel-Verkauf belastet

Der US-Autobauer General Motors (GM) hat im zweiten Quartal unter dem Strich deutlich weniger verdient, bereinigt um Sonderfaktoren aber zugelegt. Vor allem die nicht fortgeführten Geschäftsbereiche hätten den Quartalsgewinn belastet, teilte der Marktführer in den USA mit. Der Konzern hatte sich dazu entschlossen, sein Europa-Geschäft mit den Marken Opel und Vauxhall an den Wettbewerber Peugeot zu verkaufen. Auch aus einigen Märkten in Asien ziehen die Amerikaner sich zurück. Die Sonderbelastungen daraus summierten sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn fiel deshalb auf 1,7 von 2,9 Milliarden Dollar.

LG Display investiert Milliarden in OLED-Panels für Smartphones

Der Hersteller von Flüssigkristallbildschirmen, LG Display, will zusätzliche 7,8 Milliarden Dollar in zwei Werke in Südkorea investieren. Konkret will der Konzern die Fertigung von OLED-Displays, die in Smartphones der Premiumklasse eingebaut werden, erhöhen. Der Konzern mit Sitz in Seoul hatte bereits vorher Investitionen von 6,5 Milliarden Dollar in die OLED-Produktion angekündigt.

McDonald's verdient trotz Umsatzrückgang mehr

Der Umbau der Schnellimbisskette McDonald's zahlt sich langsam aus. In allen Segmenten gebe es steigende Gästezahlen, so dass die Umsätze auf vergleichbarer Fläche im zweiten Quartal um 6,6 Prozent gestiegen seien, teilte der US-Konzern mit. Wegen Veränderungen bei den Franchise-Nehmern gaben die Umsätze insgesamt zwar um 3 Prozent auf gut 6 Milliarden Dollar nach. Dennoch stand mit 1,4 Milliarden US-Dollar ein um 28 Prozent höherer Nettogewinn unter dem Strich. Das entsprach einem Gewinn je Aktie von 1,70 Dollar. Analysten hatten der Restaurantkette lediglich 1,62 Dollar zugetraut.

Toyota gelingt "Durchbruch" bei E-Auto-Batterien

Der japanische Autobauer Toyota will einen technologischen Durchbruch bei der Entwicklung neuer Batterien für Elektrofahrzeuge erreicht haben. Die neue Technologie setzt auf Feststoff-Batterien, die kleiner und leichter sind und eine höhere Reichweite der Autos ermöglichen sollen, wie der zweitgrößte Autobauer der Welt mitteilte. Toyota will sich nun um den Aufbau einer Produktion bemühen, so dass Fahrzeuge mit den Batterien in den "frühen 2020er Jahren" auf den Markt kommen könnten.

Verbund will Aktionäre 2017 stärker am Gewinn beteiligen

Der österreichische Versorger Verbund will seine Aktionäre im laufenden Jahr mit 40 bis 45 Prozent am bereinigten Konzernergebnis beteiligen. Damit dürften die Aktionäre mehr erhalten als 2016, als die Wiener eine Ausschüttungsquote von 30,9 Prozent festgelegt hatten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2017 12:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.