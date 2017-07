Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

IWF: EZB sollte Forward Guidance vorerst nicht ändern

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte die Forward Guidance zu ihrer Geldpolitik nach Aussage des Internationalen Währungsfonds (IWF) vorerst nicht ändern. In einer Mitteilung des IWF zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen zur Wirtschaftspolitik im Euroraum heißt es: "Die Forward Guidance der EZB sollte erst geändert werden, wenn das aufgrund der tatsächlichen Inflation zu rechtfertigen ist, oder wenn es substanzielle Hinweise auf einen verbesserten Inflationsausblick gibt."

Brüssel warnt vor Beeinträchtigung des gesamten EU-Justizsystems durch Polen

Die EU-Kommission hat vor einer Beeinträchtigung der gesamten europäischen Justiz-Zusammenarbeit gewarnt, wenn Polen sich von gemeinsamen Standards der Rechtsstaatlichkeit verabschiedet. Das europäische Justizsystem basiere auf der "gegenseitigen Anerkennung von Gerichtsentscheidungen", sagte EU-Justizkommissarin Vera Jourova. Deshalb müsse es in allen Mitgliedstaaten "ein wirksames und unabhängiges Justizsystem" geben. Wegen Polens Vorgehen herrsche bereits "ein sehr hohes Niveau von Nervosität in der EU-Justizwelt".

EU verlängert Marine-Mission vor Libyen bis Ende 2018

In der Flüchtlingskrise haben die EU-Mitgliedstaaten ihren Marine-Einsatz vor Libyen um fast anderthalb Jahre verlängert. Die Mission "Sophia" werde bis zum 31. Dezember 2018 fortgeführt, teilte der EU-Rat mit. Italien hatte die Verlängerung Mitte Juli zunächst blockiert, um mehr Unterstützung der EU-Partner in der Flüchtlingskrise zu erhalten. Seit Jahresbeginn sind in Italien mehr als 93.000 Bootsflüchtlinge angekommen.

Dobrindt bittet EU-Kommission um Informationen über Auto-Kartell

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach den Enthüllungen über ein mutmaßliches Kartell deutscher Autobauer von der EU-Kommission in Brüssel Informationen darüber verlangt.

Bund und Bahn wollen Projekte mit Systemwechsel beschleunigen

Wichtige Schienenprojekte sollen in Deutschland künftig schneller und günstiger vonstatten gehen. Dazu haben der Bund und die Deutsche Bahn AG in Berlin eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der Neu- und Ausbaumaßnahmen auf der Schiene zügiger und kostengünstiger geplant und gebaut werden können, wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt erklärte. Mit der "Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung" werde auch eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung sichergestellt und mehr Transparenz geschaffen.

Kliniken kämpfen mit Personalnot auf Intensivstationen

Die Krankenhäuser in Deutschland haben nach eigenen Angaben mit Engpässen bei den Pflegekräften auf den Intensivstationen zu kämpfen. 53 Prozent der Kliniken haben Probleme, Pflegestellen in diesen Abteilungen zu besetzen, wie aus einer von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) vorgestellten Studie hervorgeht. Bundesweit sind dort derzeit 3150 Stellen unbesetzt.

Belgisches Geschäftsklima bessert sich unerwartet

Das Geschäftsklima in der belgischen Wirtschaft hat sich im Juli entgegen den Erwartungen verbessert. Der von der Nationalbank Belgiens erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf minus 1,5 (Vormonat: minus 2,0) Punkte, wie die Nationalbank mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau prognostiziert.

Stimmung der US-Verbraucher deutlich besser als erwartet

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Juli besser als erwartet entwickelt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board mitteilte, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 121,1 (Vormonat revidiert: 117,3) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 116,0 prognostiziert. Basis war ein vorläufiger Juni-Wert von 118,9 Punkten gewesen.

US-Hauspreise steigen etwas schwächer als erwartet

Der Anstieg der US-Hauspreise ist im Mai etwas verhaltener als erwartet geblieben. Der von Standard & Poor's (S&P) erhobene Case-Shiller-Preisindex der 20 größten Städte stieg mit einer gegenüber dem Vormonat unveränderten Jahresrate von 5,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten eine Jahresrate von 5,9 Prozent prognostiziert. Auf Monatssicht legten die Hauspreise in den 20 größten Städten um 0,8 Prozent zu.

Trump treibt Demontage seines Justizministers voran

US-Präsident Donald Trump hat die Demontage seines Justizministers Jeff Sessions fortgesetzt. In einer Serie von Twitter-Botschaften bezeichnete er Sessions als "angeschlagen" und warf die Frage auf, warum dieser nicht gegen die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ermittle. Die Washington Post berichtete, im Weißen Haus werde über die mögliche Entlassung des Ministers beraten.

Türkischer Präsident weist "Drohungen" aus Deutschland zurück

Im Streit um ein Ermittlungsgesuch zu deutschen Firmen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan "Drohungen" aus Deutschland zurückgewiesen. "Was sagen sie? 'Passt auf, wir werden nicht mehr bei euch investieren, die deutschen Firmen werden sich zurückziehen'", sagte Erdogan mit Blick auf Warnungen der Bundesregierung, dass die türkische Politik Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland haben könnte.

FR/Arbeitslosenzahl Juni -0,3% auf 3,48 Mio

