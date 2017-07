Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 2017-07-25 / 19:11 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Bekanntmachung gemäß Artikel 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 08. März 2016 - betreffend der Privatplatzierung von Aktien der JOST Werke AG (ISIN DE000JST4000 / Wertpapier-Kenn-Nummer JST 400) - Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung von Aktien der JOST Werke AG im Juli 2017 gibt die Deutsche Bank AG in ihrer Eigenschaft als Stabilisierungsmanager bekannt, dass während des Stabilisierungszeitraums, der am 25. Juli 2017 beendet wurde, von ihr keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Die der Deutsche Bank AG von dem verkaufenden Aktionär eingeräumte Option, bis zu 1.117.500 Aktien der ursprünglich angebotenen Anzahl von Aktien der JOST Werke AG zum Platzierungspreis in dem Umfang zu erwerben, in dem Aktien im Wege der Mehrzuteilung platziert wurden (sog. Greenshoe-Option), wurde am 25. Juli 2017 in vollem Umfang ausgeübt. Frankfurt am Main, den 25. Juli 2017 Deutsche Bank AG 2017-07-25 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Internet: www.db.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 595657 2017-07-25

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2017 13:11 ET (17:11 GMT)