Auf der A43 in der Nähe von Dortmund ist am Dienstag ein 45 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war in Richtung Wuppertal unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei mit.

Dabei sei sein Wagen gegen die Schutzplanke geprallt und anschließend über beide Fahrspuren nach rechts geschleudert worden. Dort sei er mit dem Fahrzeug einer 56 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Die Frau habe einen Schock erlitten, der 45-Jährige sei in einem Krankenhaus verstorben. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, nach Polizeiangaben kann ein internistischer Notfall nicht ausgeschlossen werden.