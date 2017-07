Im Juni ist die Arbeitslosenzahl in Frankreich zurückgegangen - im Vergleich zum Vorjahr fällt der Wert rund ein Prozentpunkt niedriger aus. Damit sind aktuell 3,48 Millionen Menschen in Frankreich arbeitssuchend.

In Frankreich hat sich die Lage am Arbeitsmarkt im Juni leicht verbessert. Wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, ...

