Bremen (ots) - Mercedes engagiert sich in der Formel 1 und in der Formel E, da fällt der Abschied aus der DTM nicht so schwer. Politisch und ökonomisch verkehrt kann er auch nicht sein: In Zeiten, in denen über das Aus von Verbrennungsmotoren nachgedacht wird, ist es nur konsequent, auch im Renngeschehen auf die Elektromobilität zu setzen. Erst recht, weil die Rennen der Formel E in den Metropolen wie Hongkong, New York oder Berlin ausgetragen werden. Genau dort lebt die Klientel, die die Hersteller zwar nicht unbedingt vom E-Rennwagen, aber doch vom Elektroauto überzeugen wollen - und müssen. Gelingt den Autobauern das nicht, droht auch ihnen das Aus.



OTS: Weser-Kurier newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30479 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30479.rss2



Pressekontakt: Weser-Kurier Produzierender Chefredakteur Telefon: +49(0)421 3671 3200 chefredaktion@Weser-Kurier.de