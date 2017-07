Die britische Premierministerin Theresa May hat es derzeit nicht leicht. Auf der Insel schlägt ihr heftige Kritik entgegen. US-Präsident Trump scheint jedoch auf ihrer Seite zu stehen, wie ein aktueller Tweet zeigt.

Es ist Musik in den Ohren der geplagten britischen Premierministerin Theresa May: "Arbeite an einem wichtigen Handelsabkommen mit Großbritannien", twitterte der US-Präsident Donald Trump am Dienstag in gewohnter Manier, "das könnte sehr groß und aufregend werden. ARBEITSPLÄTZE! Die EU ist sehr protektionistisch zu den USA. STOP!".

Seit Monaten hofft die Premierministerin auf ein Handelsabkommen mit dem US-Präsidenten, das die Folgen des Brexit auf die britische Wirtschaft abfedern könnte. Es ist zwar noch unklar, wie die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit im März 2019 aussehen werden, die Verhandlungen haben gerade erst begonnen. Doch die Briten richten ihre Hoffnungen auch auf gute Deals mit anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Am meisten exportiert Großbritannien derzeit in die EU, ein Fünftel der britischen Exporte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...