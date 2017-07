Deutsche Bank hebt Talanx auf 'Buy' und Ziel auf 38 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Talanx vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,50 auf 38,00 Euro angehoben. Die Prognose für den Nettogewinn des Versicherers habe er um 2 Prozent erhöht, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Studie vom Dienstag. Die Liquidität dürfte sich bis zum Ende des ersten Halbjahres deutlich verbessert haben im Vergleich zum Jahresende 2016. Seit Jahresbeginn habe der Konzern die Kapitalreserven bereits erheblich aufgestockt. Damit dürfte sich wiederum der Ausblick auf das Gesamtjahr verbessern.

Hauck & Aufhäuser hebt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 73 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Hugo Boss von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 73 Euro belassen. Der Modekonzern sei auf dem gutem Weg für eine erfolgreiche Trendwende bei der Marke Hugo Boss, schrieb Analyst Christian Salis in einer Studie vom Dienstag. Daher sei der jüngste Kursrückgang nicht gerechtfertigt.

Barclays hebt Axel Springer auf 'Overweight' - Ziel 58,75 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Axel Springer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 54,25 auf 58,75 Euro angehoben. Die schwungvolle Entwicklung bei dem Medienkonzern dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer Studie vom Dienstag. Die Aktie sei zwar nicht günstig zu haben, mit Blick auf die nun zugrunde gelegten Schätzungen für 2018 und 2019 reiche das Kurspotenzial aber für eine bessere Einschätzung.

Jefferies startet Henkel mit 'Buy' - Ziel 150 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel mit "Buy" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Kaufempfehlung spiegele in erster Linie seine optimistische Einschätzung des Klebstoffgeschäfts wider, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Dienstag. Henkel habe eine führende Stellung in einem Bereich mit echter Preissetzungsmacht. Zudem dürfte das Gewinnwachstum vom Geschäft mit Anwendungen in der Auto-, Luftfahrt- und Elektroindustrie profitieren. Auch zum Waschmittelgeschäfts des Konsumgüterkonzerns äußerte sich der Experte positiv.

Jefferies startet Beiersdorf mit 'Hold' - Ziel 96 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf mit "Hold" und einem Kursziel von 96 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er blicke zu Beginn vergleichsweise vorsichtig auf die Aktie des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Dienstag. Einen Mangel an Aufwärtspotenzial begründete er mit den Aussichten bei der Kernmarke Nivea, Fragezeichen hinter dem Tesa-Klebstoffgeschäft sowie einer ineffizient aufgestellten Bilanz.

Berenberg nimmt VTG mit 'Buy' wieder auf - Ziel 49 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat VTG mit "Buy" und einem Kursziel von 49 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des führenden europäischen Waggonvermieters seien attraktiv bewertet, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer Studie vom Dienstag. Die Flotte sei groß, breit aufgestellt und die Auslastung im Kerngeschäft hoch. VTG sei ein defensiver Wert. Das Unternehmen sollte zudem von der weiteren Marktkonsolidierung sowie strukturellen Trends beim Transport auf der Schiene profitieren.

Commerzbank hebt Ziel für Aixtron auf 8 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Aixtron mit Blick auf die erhöhten Jahresziele des Anlagenbauers von 4,40 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Becker hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2017 und 2018 an. Der aktuelle Aktienkurs spiegele allerdings bereits eine substanzielle Ausweitung der Kerntechnologien des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Unternehmens wider, rechtfertigte er sein neutrales Anlagevotum in einer Studie vom Dienstag.

SocGen senkt Ziel für Siemens auf 140 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Siemens von 150 auf 140 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Alasdair Leslie senkte in einer Studie vom Dienstag seine Gewinnerwartungen etwas, um tendenziell zeitigere Investition ins Digitalgeschäft, einen Umsatzrückgang im Power & Gas-Segment im zweiten Halbjahr sowie den starken Eurokurs zu reflektieren. Kursverluste im Zuge vorübergehend sinkender Markterwartungen eröffneten aber eine gute Gelegenheit, Aktienpositionen aufzubauen.

Berenberg hebt Ziel für Adidas auf 180 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen zum zweiten Quartal von 176 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund zahlreicher Sondereffekte sollten die Kennziffern des Sportartikelkonzerns sorgfältig analysiert werden, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer Studie vom Dienstag. Auf bereinigter Basis dürften die Franken aber wieder stark abgeschnitten haben. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019.

Independent hebt Ziel für Covestro auf 73 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen zum zweiten Quartal von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die starke Ergebnisentwicklung des Kunststoffherstellers habe sich fortgesetzt, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 und 2018 deutlich.

