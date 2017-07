NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreuliche Unternehmenszahlen haben die Anleger am New Yorker Aktienmarkt am Dienstag in Kauflaune versetzt. Inmitten der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison legte der Dow Jones Industrial um 0,47 Prozent auf 21 613,43 Punkte zu. Damit ist er nicht weit entfernt von seiner Bestmarke bei 21 681 Punkten. Hohe Kursgewinne bei den Aktien von Caterpillar und McDonalds schoben den Leitindex an. Die gestiegenen Ölpreise sowie die jüngste Stabilisierung des US-Dollar hätten ebenfalls gestützt, hieß es von Händlern.

Der breiter gefasste S&P 500 gewann zum Handelsende 0,29 Prozent auf 2477,08 Punkte, nachdem er im Verlauf bis auf einen Höchststand von 2481,24 Punkten vorgerückt war. Mit 6425,45 Punkten erreichte auch der technologielastige Nasdaq Composite im Verlauf einen weiteren Spitzenwert. Am Ende des Tage belief sich das Plus aber nur noch auf magere 0,02 Prozent auf 6412,17 Punkte. Der Nasdaq 100 stand zum Schluss 0,18 Prozent tiefer bei 5930,65 Zählern. Die Kursverluste der Google-Mutter Alphabet bremsten die Tech-Indizes etwas aus./ajx/he

