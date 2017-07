Lidl sucht den direkten Draht zur Landwirtschaft. Obst- und Gemüseerzeuger, die in der Lage sind, ganze Lkw zu füllen, sind dem Discounter als Lieferanten willkommen, wie LZ-online laut Swisscofel berichtet. Außerdem investiert das Unternehmen verstärkt in die Frischelogistik, so der Bericht. Foto © Lidl Schweiz Lesen Sie mehr auf: Swisscofel Quelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...