Lonza Pharma&Biotech lanciert Ibex' Solutions - ein innovatives neues Konzept für die biologische Herstellung und Entwicklung

Visp, Schweiz, 26. Juli 2017 - Mit der Einführung von Ibex' Solutions - einer perfekten Ergänzung des aktuellen Angebots - liefert Lonza einen weiteren Beweis für ihr Engagement zugunsten ständiger Innovation und Mehrwert für Kunden und Partner.

Ibex' Solutions ist ein innovatives neues Konzept für Biomanufacturing und Entwicklung, das Flexibilität beim Anlagenausbau mit massgeschneiderten Geschäftsmodellen und der Nutzung des Kompetenz- und Service-Netzwerks von Lonza in Visp (Schweiz) verbindet. Die Bauarbeiten wurden im Juni aufgenommen. Die feierliche Grundsteinlegung wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2017 erfolgen. Es sollen mehrere hundert neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die biologische Herstellung mit Ibex' erfolgt in einem modularen, technologieunabhängigen Entwicklungs- und Herstellungskomplex, der Aktivitäten in verschiedenen Technologiebereichen (Säugetier- oder Mikrobenzellen, Zelltherapien oder Biokonjugate) unterstützt - von der späten Entdeckung bis zur Herstellung. Diese Flexibilität gewährt den Kunden völlige Freiheit in Bezug auf das Anlagenkonzept und die Umsetzung und ermöglicht ihnen, schnell auf sich verändernde Bedürfnisse zu reagieren.

Durch die Integration des Ibex' Biomanufacturing-Komplex am Standort Visp mit seiner erfahrenen Belegschaft und bewährten Service-Netzwerken wird die Reaktionsfähigkeit weiter verbessert.

Ibex' Solutions beinhaltet flexible Modelle, die entsprechend der Erwartungen und Prognosen der einzelnen Kunden angepasst werden können. Durch die Verfügbarkeit eines modularen Komplexes kann die Markteinführungszeit um zwölf Monate oder mehr reduziert werden. Diese Vorteile tragen zur deutlichen Verringerung der Risiken im Zusammenhang mit strategischen Investitionsentscheidungen bei.

Marc Funk, COO des Segments Pharma&Biotech von Lonza, sagte: "Lonza bietet seit 120 Jahren innovative Produktionslösungen an und wir werden auch in Zukunft weltweit eine Vorreiterrolle in der klinischen und kommerziellen Herstellung auf verschiedenen Technologiegebieten einnehmen. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um zu verstehen, wie unser Angebot ihnen zu einem echten Durchbruch verhelfen kann, und deshalb haben wir Ibex' gegründet."

Ibex' Solutions - Merkmale · Modularer Biomanufacturing-Komplex · Ein Partner mit Know-how in verschiedenen Technologiebereichen und nachgewiesener Erfolgsbilanz · Technologieunabhängiger Bau · Flexible Engagement-Optionen · Bestehende Infrastruktur und Support-Netze · Anlagen sind im Ökosystem von Visp (Schweiz)

eingebettet Ibex' Solutions - Vorteile · Kürzere Markteinführungszeit · Vollkommen flexibler Ausbau · Signifikante Reduzierung des Investitionsrisikos · Massgeschneiderte Geschäfts- und Ownership-Modelle für mehr Transparenz und Flexibilität · Kostengünstiger Ausbau und kurze Inbetriebnahme · Liefersicherheit durch vereinfachte Lieferkette · Stabile Belegschaft, Schutz des geistigen Eigentums und günstige Besteuerung

Hintergrund zu Ibex' Solutions

Der Weg eines modernen Medikaments zum Markt ist komplex und ungewiss. Angesichts des wachsenden Regulierungs- und Wettbewerbsdrucks müssen Biopharma-Unternehmen in der Lage sein, kritische Entwicklungsschritte trotz knapper Zeit- und Budgetvorgaben umzusetzen.

Dieser Prozess ist mit beträchtlichen Investitionsausgaben für technisch anspruchsvolle Prozesse während der Arzneimittelwirkstoff- und Arzneimittelprodukt-Phasen in der Wertschöpfungskette verbunden. Zudem ist die effiziente Koordination der verschiedenen Partner erforderlich, um die Qualität und die regulatorische Compliance entlang dieser Wertschöpfungskette sicherzustellen.

Ibex' Solutions von Lonza bietet den Kunden in allen Phasen der Entwicklung und Herstellung flexible Kapazitäten.

Weitere Informationen finden Sie auf (www.lonza.com: http://www.lonza.com/).

About Lonza

Following the closing of the Capsugel acquisition, Lonza is one of the world's leading and most-trusted suppliers to the pharmaceutical, biotech and specialty ingredients markets. Lonza harnesses science and technology to create products that support safer and healthier living and that enhance the overall quality of life.

An integrated solutions provider serving the healthcare continuum, Lonza offers products and services from the custom development and manufacturing of active pharmaceutical ingredients to innovative dosage forms for the pharma and consumer health and nutrition industries. In addition to drinking water sanitizers, nutraceuticals, antidandruff agents and other personal care ingredients, the company provides agricultural products, advanced coatings and composites and microbial control solutions that combat dangerous viruses, bacteria and other pathogens.

Founded in 1897 in the Swiss Alps, Lonza today is a well-respected global company with more than 50 major manufacturing and R&D facilities and nearly 14,000 full-time employees worldwide. Further information can be found at (www.lonza.com: http://www.lonza.com/).

Additional Information and Disclaimer

Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, and is listed on the SIX Swiss Exchange. It has a secondary listing on the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST"). Lonza Group Ltd is not subject to the SGX-ST's continuing listing requirements but remains subject to Rules 217 and 751 of the SGX-ST Listing Manual.

Certain matters discussed in this news release may constitute forward-looking statements. These statements are based on current expectations and estimates of Lonza Group Ltd, although Lonza Group Ltd can give no assurance that these expectations and estimates will be achieved. Investors are cautioned that all forward-looking statements involve risks and uncertainty and are qualified in their entirety. The actual results may differ materially in the future from the forward-looking statements included in this news release due to various factors. Furthermore, except as otherwise required by law, Lonza Group Ltd disclaims any intention or obligation to update the statements contained in this news release.

Ibex-The Agile Advantage' and Ibex' are Lonza trademarks.

Lonza Contact Details Dirk Oehlers, Head Investor Relations Lonza Group Ltd Tel +41 61 316 8540 (dirk.oehlers@lonza.com: mailto:dirk.oehlers@lonza.com)

Dominik Werner, Head Corporate Communications Lonza Group Ltd Tel +41 61 316 8798

(dominik.werner@lonza.com: mailto:dominik.werner@lonza.com)