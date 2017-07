The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1C9509 DEUT.POSTBK.IS.VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6A76 DEKABANK DGZ IHS.844 ZFL BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW28G2 LBBW PF.S.188 BD00 BON EUR N

CA XFRA HK0000208956 YIELDKING INV. 14/17 BD00 BON CNY N

CA XFRA DE000DZ1JRA8 DZ BANK IS.A183 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U972 DZ BANK IS.A52 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH32T0 HSH NORDBANK IS 12/17 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0HF97 LBBW INFLATIONS-ANL 11/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6A27 DEKABANK DGZ IHS.830 ZSP BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6A68 DEKABANK DGZ IHS.843 STZ BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SK0AAL2 SPK KOELNBONN IS.834 BD01 BON EUR N

CA OE23 XFRA ES0000012783 SPANIEN 02-17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US912828NR75 US TREASURY 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0800219338 DT.BK.LD. 12/17 TN BD01 BON TRY N

CA I5CW XFRA XS0849423081 INST.CRED.OFIC. 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0956262033 EIB EUR.INV.BK 13/17 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA CH0229318107 BCO SANT.CHILE 14-17 BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000HSH31S4 HSH NORDBANK ZS 35 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0HF06 LBBW SAFE ANL.CAP 17 BASK BD02 BON EUR N

CA XFRA US912828TG56 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0800716630 DT.BK.LOND.MTN.12/17 BD02 BON IDR N

CA XFRA XS1438529890 AG F.UMSATZF. 16/17FLRMTN BD02 BON EUR N

CA YFP1 XFRA DE0005152540 TOP 25 S ANLAGE.AKT. FD00 EQU EUR N