The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0370943570 HELVETIA ENVIRON. 17-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2GS104 FERRATUM DTL. IHS 17/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB42T0 BAY.LDSBK.IS. 17/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB42U8 BAY.LDSBK.IS. 17/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWN1 DEKA MTN SERIE 7532 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K482 DEKA USD FESTZINS 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DK0K490 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB2LX0 LB.HESS.-THR. E0417B/089 BD01 BON EUR N

CA XFRA US9128282L36 US TREASURY 2027 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB5D55 LB.HESS.THR.CARRARA07I/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D63 LB.HESS.THR.CARRARA07J/17 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D71 LB.HESS.THR.CARRARA07K/17 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D89 LB.HESS.THR.CARRARA07L/17 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EB4 LB.HESS.THR.CARRARA07O/17 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5ED0 LB.HESS.THR.CARRARA07P/17 BD03 BON EUR N

CA XFRA US19416QEK22 COLGATE-PALMOL. 2047 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA USU22018AT95 COX COMMUNIC. 17/24 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA USU22018AU68 COX COMMUNIC. 17/27 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA USU22018AV42 COX COMMUNIC. 17/47 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1654191623 UNILEVER 17/21 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1654192191 UNILEVER 17/25 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1654192274 UNILEVER 17/29 MTN BD03 BON EUR N

CA 5E0 XFRA CA29278Q1063 ENERSPAR CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 3N7 XFRA CA6478241012 NEW PACIFIC METALS EQ00 EQU EUR N