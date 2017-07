FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.043 EUR

CC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA BOTTLG CONS.DL1 0.215 EUR

DG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. A DL-,0001 0.395 EUR

TUT XFRA TRATBORG91A4 TUERK TUBORG TN 1/(TN) 0.012 EUR

KEP1 XFRA SG1U68934629 KEPPEL CORP. SUB. SD-,25 0.050 EUR

AOT XFRA NL0000335578 BINCKBANK N.V. EO -,10 0.030 EUR

HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.180 EUR

G6P XFRA DE0007612103 GOING PUBLIC MEDIA AG 0.450 EUR

CNO XFRA CNE1000007Z2 CHINA RAILWAY GRP H YC 1 0.011 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.147 EUR

CJN XFRA CA47215Q1046 JEAN COUTU GRP, THE A 0.089 EUR

VTCB XFRA BMG9400S1329 VTECH HLDGS (BL100) DL-05 0.455 EUR

SZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.266 EUR

TGJ XFRA US8746971055 TALLGRASS ENERGY PAR.UTS 0.794 EUR

3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.026 EUR