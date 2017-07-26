FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4O1 XBUL BG1100019022 OIL+GAS EXPL.+PROD.AD BW1 0.290 BGN
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4O1 XBUL BG1100019022 OIL+GAS EXPL.+PROD.AD BW1 0.290 BGN