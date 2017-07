Kunstharze bestehen aus zwei Komponenten, dem reinen Epoxid-Harz sowie einer Aminogruppe, den sogenannten Härtern. Erst wenn diese beiden Komponenten in einem bestimmten Mengenverhältnis miteinander vermischt werden, reagieren die Moleküle und es entsteht ein unschmelzbarer, duroplastischer Werkstoff. Entscheidend für Reaktionsfähigkeit von Harz und Härter ist es jedoch, auch die jeweiligen Vorprodukte im richtigen Mischungsverhältnis zusammenzubringen und mit dem optimalen Mischverfahren zu einem homogenen Endprodukt zu verarbeiten.

Wie genau eine solche Anlagenumgebung aussehen kann, zeigt das Beispiel des Anlagenbauers Engelsmann: Ein Hersteller von Epoxidharzen war auf der Suche nach einem Anlagenkonzept, mit dem er nicht nur den Mischvorgang, sondern auch die dosierte Zuführung der Einzelkomponenten in den Produktionsprozess sowie die anschließende Fassabfüllung von Harz und Härter abbilden kann - und zwar in dreifacher Ausführung. Da Produktionsniederlassungen in anderen Teilen der Welt bereits eine gut funktionierende Misch-, Förder-, und Abfüllanlage von Engelsmann einsetzen, war diese Lösung auch die Planungsgrundlage für das anstehende Projekt.

Identische Produktionslinine für die Harz- und Härterherstellung

In der geplanten Anlage sollten drei identische Produktionslinien entstehen, eine für die Harz- und zwei für die Härterherstellung. Der Wunsch des Betreibers war es, einzelne Bestandteile wie Aerosil, Füllstoffe sowie ein spezieller Harz- beziehungsweise Härter- Premix aus ihrem jeweiligen Lagergebinde entleeren zu können und dem Herzstück jeder Produktionslinie, dem Mischer, zuführen zu können. Durch den Mischprozess verbinden sich die einzelnen Stoffe zu einem zähflüssigen Gemisch und die eigentliche Harz- beziehungsweise Härterkomponente entsteht. Da das Produkt anschließend in den Verkauf geht, sollte die Anlagenlösung auch den dosierten Austrag aus dem Trommelmischer sowie die Fassabfüllung abbilden.

Der Prozess an sich klingt einfach, birgt jedoch einige Schwierigkeiten; beispielsweise die unterschiedlichen Stoffeigenschaften der einzelnen Komponenten. Während die eingesetzten Füllstoffe über gute Fließfähigkeit verfügen, neigt Aerosil mit seiner sehr geringen Schüttdichte sowohl zur starken Staubbildung als auch zu Anbackungen und leichter Agglomeration. Die zugeführeten Harz- und Härter-Premixes allerdings liegen in flüssiger Form vor. Dass die unterschiedlichen Produkteigenschaften und Aggregatsformen auch unterschiedliche Anforderungen an das Produktionsequipment stellen, zeigt sich bereits bei der Entleerung der Gebinde und Zuführung der Vorprodukte in den ...

