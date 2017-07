Basel - Der Lifesciencekonzern Lonza ist von Januar bis Juni 2017 erneut sehr stark gewachsen. Beide Segmente Pharma&Biotech und Specialty Ingredients hätten wesentlich zum Halbjahresergebnis beigetragen. Nach Abschluss der Capsugel-Übernahme setzt sich das Unternehmen nun neue mittelfristige Ziele.

Der Umsatz stieg in der Berichtsperiode um 15% auf 2,32 Mrd CHF, teilte Lonza am Mittwoch mit. Der EBITDA stieg derweil um 19% auf 529 Mio CHF, entsprechend einer 0,9 Prozentpunkte höheren Marge von 22,8%. Während der EBIT um 16% auf 373 Mio stieg, zog der Reingewinn um 20% auf 233 Mio an. Daneben weist Lonza die um Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen für den Konzernumbau ...

