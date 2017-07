Medienmitteilung

Valora: Gutes Halbjahresergebnis und weitere operative Fortschritte

Erfreulicher Geschäftsverlauf in der ersten Jahreshälfte 2017: Operativ stabile Nettoumsatzerlöse von knapp über CHF 1 Mrd. Höhere Profitabilität mit Steigerung im Konzernergebnis von +35.3% auf CHF 24.1 Mio. und im EBIT von +14.1% auf CHF 34.7 Mio. sowie Verbesserung der EBIT-Marge um +0.5 %-Punkte auf 3.5% Anstieg des Return on Capital Employed (ROCE) von +0.7 %-Punkten auf 9.0% widerspiegelt positive EBIT-Entwicklung Free Cashflow von CHF 8.9 Mio. unter Vorjahr (CHF 17.6 Mio.) aufgrund geschäftsverlaufsabhängiger Schwankungen im Net Working Capital und höherer Expansionsinvestitionen

Ausbau der Kapazitäten und der internationalen Marktposition in der Produktion von Laugenbackwaren

Bestätigung der Ergebniserwartung für 2017 und der Mittelfristziele

Die Valora Gruppe verzeichnet insgesamt ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2017 und macht weitere operative Fortschritte. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf kleinformatige Convenience- und Food-Service-Konzepte an Hochfrequenzlagen und die Produktion von Laugenbackwaren fokussiert. Mit dem Verkauf der Naville Liegenschaft in Genf im Februar 2017 schliesst es diese Fokussierung auf das Kerngeschäft vollständig ab. Darüber hinaus gelingt es Valora, durch Prozessverbesserungen, Netzwerkbereinigungen und selektive Expansion die Profitabilität im ersten Halbjahr 2017 weiter zu steigern. Dabei behauptet sich die Gruppe in einem anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld. Dieses ist geprägt von verstärktem Presserückgang in Deutschland, historisch hohen Rohstoffpreisen für Molkereiprodukte und abnehmenden Frequenzen in Einkaufszentren sowie erhöhtem Wettbewerbsdruck in der Schweiz.

Höhere Profitabilität mit gesteigertem Betriebs- und Konzernergebnis

Valora weist im ersten Halbjahr 2017 Nettoumsatzerlöse in Höhe von CHF 1 005.1 Mio. im Vergleich zu CHF 1 037.8 Mio. im Vorjahr aus. Der leichte Rückgang ist auf die Dekonsolidierung von Naville Distribution zurückzuführen, deren Erlöse in den Vorjahreszahlen enthalten sind; ohne den veräusserten Geschäftsbereich Naville Distribution im Vorjahr sind die Umsätze stabil (+0.2% währungsbereinigt). Der Bruttogewinn beläuft sich dadurch auf CHF 416.4 Mio. gegenüber CHF 429.1 Mio. im ersten Halbjahr 2016; ohne die veräusserte Naville Distribution liegt währungsbereinigt ein Anstieg von +1.9% oder CHF +7.7 Mio. vor. Dieser ist getrieben durch das Wachstum bei Retail DE/LU und Food Service. Die bereinigte Bruttogewinnmarge verbessert sich um +0.6 %-Punkte auf 41.4%.

Das Betriebsergebnis (EBIT) von Valora steigt in der ersten Jahreshälfte 2017 um CHF +4.3 Mio. oder +14.1% auf CHF 34.7 Mio. Die Steigerung resultiert wesentlich aus Effizienzverbesserungen bei Retail CH/AT. Der EBIT der veräusserten Naville Distribution aus dem Vorjahr wird dabei im ersten Halbjahr 2017 durch den Buchgewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft in Genf kompensiert. Die EBIT-Marge verbessert sich um +0.5 %-Punkte auf 3.5%. Im ersten Halbjahr 2017 steigert die Gruppe das Konzernergebnis von 17.8 Mio. auf CHF 24.1 Mio. (+35.3%) dank erfreulichem EBIT-Wachstum sowie tieferen Finanzierungskosten.

Valora erwirtschaftet einen Free Cashflow von CHF 8.9 Mio., der aufgrund geschäftsverlaufsabhängiger Schwankungen im Net Working Capital und höherer Expansionsinvestitionen unter Vorjahr (CHF 17.6 Mio.) bleibt. Die Eigenkapitalquote verzeichnet seit Jahresbeginn einen Anstieg von 45.5% auf 46.6%. Die Verschuldungsquote verbessert sich im Vergleich zum 30.06.2016 von 2.2x EBITDA auf 1.9x EBITDA. Der Return On Capital Employed (ROCE) der Gruppe widerspiegelt die positive EBIT-Entwicklung und steigt von 8.2% auf 9.0%.

Ausbau in der Produktion von Laugenbackwaren

Im Bereich Laugenbackwaren erweitert Valora in der ersten Jahreshälfte mit dem erfolgreichen Austausch einer Produktionslinie bei der Brezelbäckerei Ditsch in Deutschland ihre Kapazitäten. Mit der Akquisition von Pretzel Baron in den USA Ende Januar 2017 ist zudem das Fundament gelegt, um international weiter zu wachsen und die Marktposition als einer der führenden Produzenten von Laugenbackwaren auszubauen.

Ausblick: Ziele für 2017 bestätigt

Michael Mueller, CEO von Valora, sagt: «Unsere operativen Fortschritte erlauben es uns, optimistisch ins zweite Halbjahr zu blicken. Wir verfügen über eine gute Ausgangslage, um weiter in unser Geschäftsmodell und unsere kommunizierte Wachstumsstrategie in der Schweiz und international zu investieren.»

Entsprechend bestätigt Valora die für das Geschäftsjahr 2017 kommunizierten Ziele mit einem Betriebsergebnis in Höhe von CHF 79 Mio. (+/- CHF 3 Mio.). Jährlich wird weiterhin ein Wachstum des Bruttogewinns um durchschnittlich +1% bis +3% angestrebt. Auch bezüglich des Mittelfristziels einer Bruttogewinn- respektive EBIT-Marge von 42% und 4% frühestens im Jahr 2018 ist Valora auf gutem Weg.

Valora Gruppe 2017 2016 Veränderung in Mio. CHF % % in lokaler Währung Aussenumsatz 1 224.7 121.9% 1 278.1 127.2% -4.2% -3.5% Nettoumsatzerlöse 1 005.1 100.0% 1 037.8 100.0% -3.2% -2.6% Bruttogewinn 416.4 41.4% 429.1 41.4% -3.0% -2.4% - Betriebskosten, netto -381.7 -38.0% -398.8 -38.4% -4.3% -3.7% Betriebsergebnis (EBIT) 34.7 3.5% 30.4 2.9% +14.1% +15.1% EBITDA 60.6 6.0% 57.8 5.6% +4.9% +5.7% Konzernergebnis 24.1 2.4% 17.8 1.7% +35.3% n.a.

