Zürich (awp) - Die Bank am Bellevue erhält mit Thomas Pixner einen neuen CEO. Der neue Bankchef werde die Positionierung als Vermögensverwaltungs-Boutique weiter stärken, schreibt die Bellevue Gruppe am Mittwoch in einer Mitteilung. Pixner verfügt gemäss Mitteilung über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...