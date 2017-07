Liebe Leser,

Siemens hat zu Wochenbeginn Zahlen zum aktuellen Aktienrückkauf-Programm - Beginn bereits am 2. Februar 2016 - veröffentlicht. Demnach haben die Münchner in der vergangenen Woche jeden Börsentag eigene Aktien zurückgekauft (sprich: vom 17. bis zum 21. Juli, jeweils einschließlich). Insgesamt wurden damit vergangene Woche im Rahmen des Programms exakt 493.789 eigene Aktien zurückgekauft, so Siemens. So etwas ist tendenziell kursstützend, umso mehr, als der Erwerb der eigenen ... (Peter Niedermeyer)

