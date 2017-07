Der starke Euro belastet deutsche Aktien, auch der Autokartellverdacht drückt die Kurse. Trotzdem stehen die Zeichen eher auf Korrektur als auf Baisse.

Das dominierende Thema am deutschen Aktienmarkt dieser Tage ist der Kartellverdacht gegen die deutschen Autobauer. Die Kurse der drei Dax-Werte VW, BMW und Daimler gaben in der Folge deutlich nach. Anleger befürchten hohe Strafen. Auch die Aktien der Zulieferer fallen. Wir ziehen in dieser Woche erste Konsequenzen und trennen uns vom konservativen Depotwert Continental. Der Kurs der Aktie war schon vergangenes Jahr stark abgesackt, ebenfalls wegen eines Kartellverfahrens. Die folgende Kurserholung dürfte mit dem neuen Branchenskandal nun ...

