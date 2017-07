Muttenz - Für den Handelskonzern Valora ist das erste Halbjahr 2017 in etwa wie erwartet verlaufen. Das Unternehmen hat trotz mehr oder weniger stabilem Umsatz den Gewinn weiter gesteigert, wie aus einer Medienmitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Mit dem Verkauf der Naville Liegenschaft in Genf im Februar 2017 sei man nun vollkommen auf das Kerngeschäft ausgerichtet.

So habe man sich in den vergangenen Jahren verstärkt auf kleinformatige Convenience- und Food-Service-Konzepte an stark frequentierten Lagen fokussiert und ebenso die Produktion von Laugenbackwaren weiter ausgebaut. Ausserdem seien mit dem Austausch einer Produktionslinie bei der Brezelbäckerei Ditsch in Deutschland die Kapazitäten erweitert worden.

Weichen für weiteres internationales Wachstum gestellt

Mit der Akquisition von Pretzel Baron in den USA Ende Januar 2017 wiederum habe man Weichen gestellt, um international weiter zu wachsen und die Marktposition als einer der führenden Produzenten von Laugenbackwaren auszubauen. Darüber hinaus hat das Unternehmen, das etwa durch kkiosk oder Brezelkönig bekannt ist, seine Prozessabläufe verbessert, sein Netzwerk weiter bereinigt und selektiv expandiert. Diese Schritte zusammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...