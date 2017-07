DAX - Starker Widerstand bremst die Erholung (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Nach dem starken Einbruch in der zweiten Hälfte der Vorwoche, markierte der DAX am Montag ein Tief bei 12.142 Punkten und unterschritt damit bereits weitere wichtige Unterstützungsmarken. An dieser bärischen Entwicklung konnte auch der folgende Anstieg bis dato wenig ändern. Dennoch setzte der Index seine Erholung auch gestern fort überwand die 12.250 Punkte-Marke und stieg in der Folge weiter bis 12.300 Punkte an. Im späteren Handel kamen dort jedoch wieder die Bären auf das Parkett zurück und drückten den Index an die 12.250 Punkte-Marke zurück. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.15 Uhr): Noch ist...

