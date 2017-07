Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1639 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Dienstagnachmittag war der Euro kurzzeitig über 1,17 Dollar gestiegen und damit so teuer gewesen wie seit August 2015 nicht mehr. Zum Franken behauptet sich der Euro bei 1,1092 CHF dagegen weiter und steht nur knapp unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...