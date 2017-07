flatex Morning-news Silber

Der Preis für eine Feinunze Silber verbleibt in einem Erholungstrend. Übergeordnet könnte nun die EMA-200-Tages-Linie von Interesse für die Bullen sein, die aktuell ein Kursziel bei 17,12 US-Dollar darstellt. In Kombination mit diesen 17,12 US-Dollar sollte obendrein noch eine Widerstandszone bei 17,15 US-Dollar mit in die Wertung einbezogen werden.

Auf der Oberseite könnten zuvor jedoch Widerstände bei 16,58 US-Dollar, 16,67 US-Dollar und 16,81 US-Dollar zu finden sein. Die nächsten Unterstützungen würden die Bären als Kursziele heranziehen. Diese fänden sich bei 16,34 US-Dollar, sowie bei den letzten beiden Verlaufstiefs von 16,06 US-Dollar und 15,63 US-Dollar. Enttäuscht die Fed am Mittwoch, so wäre zudem ein Short-Squeeze möglich.

