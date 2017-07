Frankfurt - Die europäischen Aktienbörsen haben den Juni mit einem Minus beendet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAktien-Fonds (ISIN DE0009757740/ WKN 975774).Der EURO STOXX 50 habe um 3,2 Prozent nachgegeben, der marktbreite STOXX Europe 600 habe 2,7 Prozent leichter geschlossen. Aus Branchensicht hätten Bank- und Rohstofftitel mit leichten Kurszuwächsen zu den Gewinnern gezählt. Auf der Verliererseite hätten Telekommunikationsaktien mit heftigen Kursverlusten gestanden. Auch Energie- und Einzelhandelswerte hätten deutlich schwächer notiert. Wenngleich eine Vielzahl politischer Ereignisse das Geschehen bestimmt habe, hätten sich Europas Börsen in weiten Teilen der Berichtsperiode in einer engen Spanne seitwärts entwickelt.

