Der Bankkonzern Wells Fargo & Co (ISIN: US9497461015, NYSE: WFC) hebt die Quartalsdividende um ein Prozent oder 1 Cent im Vergleich zum Vorquartal auf 39 US-Cents an. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 1,56 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 55,06 US-Dollar (Stand: 25. Juli 2017) bei 2,83 Prozent. Die Auszahlung für das dritte Quartal erfolgt am ...

