NEW YORK (IT-Times) - Apple-Chef Tim Cook hat dem US-Präsidenten Donald Trump offenbar Zusagen gemacht, was den Bau von Fabriken in den USA angeht. Trump will bekanntlich die Fertigung zurück in die USA holen. Apple will dem US-Präsidenten offenbar dabei helfen. Wie US-Präsident Donald Trump im Interview...

Den vollständigen Artikel lesen ...