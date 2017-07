Essen - Entgegen der Entwicklung der Markit-Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe legte der ifo-Geschäftsklimaindikator gestern kräftig zu, berichten die Analysten der National-Bank AG.Die deutschen Unternehmen würden also sehr Zuversichtlich auf ihre geschäftliche Entwicklung schauen. Dazu dürften viele Faktoren beitragen: Die gute Binnennachfrage aus Deutschland, die Erholung der Wirtschaft im Euroraum und nichts zuletzt die Nachfrage aus dem außereuropäischen Raum. Es sehe also nach einem starken Wirtschaftswachstum in Deutschland in den kommenden Monaten aus.

