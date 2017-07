Die scharfe Kritik des US-Präsidenten an seinen Justizminister überrascht viele. Nun legte Trump während einer Pressekonferenz nach. Dabei war Sessions einst einer der ersten Unterstützer im Wahlkampf.

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Kritik an Justizminister Jeff Sessions nachgelegt. "Ich möchte, dass der Minister viel härter wird", sagte Trump am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington. Er verwies auf angeblich undichte Stellen bei den Geheimdiensten, gegen die Sessions entschieden vorgehen müsse. Auf die Frage nach der Zukunft des Ministers sagte Trump lediglich: "Die Zeit wird es zeigen."

Trump ...

