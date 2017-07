Im Werkzeugbau kann der Blick ins Werkzeuginnere wertvolle Informationen zur technischen Auslegung und Gestaltung liefern - vorausgesetzt, man kann die Ergebnisse, die eine Simulationssoftware bereitstellt, richtig interpretieren. So lässt sich im Vorfeld zur Werkzeugumsetzung schon viel Zeit und Geld sparen, weil eventuelle Risiken und Optimierungspotenziale frühzeitig erkannt werden. Gerade bei komplexen Werkzeugen lohnt sich die Investition in die Simulation. Die Simulationsergebnisse können auch dazu führen, dass nicht nur das Werkzeug verbessert werden kann, sondern dass auch eine Modifikation des Produkts infrage kommt, um zum Beispiel die Zykluszeit zu verringern.

Gerade bei Formteilen mit hohen Anforderungen ist die Herstellung von Pilotwerkzeugen das klassische Vorgehen. Das kostet aber viel Zeit und Geld. Gernot Dufner, von Dufner-Mdt, Rottweil, meint: "Das wäre an sich nicht problematisch, da diese Werkzeuge nicht selten auch zur Vorserienproduktion eingesetzt werden. Wir stellen allerdings häufig fest, dass es im Werkzeugbau nicht selten versäumt wird, bereits in der Pilotphase verschiedene Optimierungspotenziale detailliert zu analysieren.

Wenn, anders als beispielsweise bei Braunform, dann die Auslegung oder gar Bauteile für die Serienwerkzeuge übernommen werden, bleiben Möglichkeiten zur Optimierung ungenutzt." Der Dienstleister nutzt bei der Entwicklung von Spritzgießformen von der Konstruktion über die Simulation und die Temperierung bis zum übergreifenden Engineering die Simulationssoftware Sigmasoft Virtual Molding von Sigma Engineering, Aachen.

Was die Simulation leisten kann

Welchen Wert hat es, wenn ein neu entwickeltes Werkzeug auf Anhieb gute Teile produziert - ohne Nacharbeiten an Kavität, Anguss oder Temperierung? Natürlich einen hohen, möchte man sagen, wenn diese Fakten sich bereits vor dem Werkzeugbau ermitteln lassen. Und genau das kann das Simulationstool leisten, so der Softwareanbieter Sigmasoft, Aachen. "First Shot Good"-Erfolge. Die Software ist in der Lage, Werkzeuge und Prozesse detailliert zu analysieren und hinsichtlich Effizienz, Produktivität und Qualität zu optimieren. Gleichzeitig lassen sich so Entwicklungszeiten, Material- und Energieverbrauch reduzieren und Probleme erkennen, bevor sie entstehen. All das läuft auf das präventive Planen des späteren Produktionsprozesses parallel zur laufenden Artikel- und Werkzeugkonstruktion hinaus.

Spritzgießer und Konstruktionsbüros, die mit der Software arbeiten, ziehen Nutzen aus der Simulation, denn die Umsetzungszeiten werden geringer, ebenso wie die Kosten für die Herstellung und Optimierung der Spritzgießwerkzeuge. Ziel ist es, die ermittelten Ergebnisse aus der umfassenden Simulation in die Realität zu übertragen und das Werkzeug so zu konstruieren, dass es von Anfang an optimale Ergebnisse liefert. Wenngleich eine Simulation den Spritzprozess noch nicht Eins zu Eins abbilden kann, liegen die Vorteile dennoch auf der Hand. Wichtige Entscheidungen können vor der Konstruktion und dem Bau getroffen werden.

Rechnen und Ergebnisse richtig interpretieren

Für Gernot Dufner gibt es in dieser Frage keinen Zweifel: "Unser Anspruch liegt nicht darin, seitenweise bunte Bilder zu generieren, die letztlich abgelegt und vergessen werden, sondern darin, zu erfahren, was im Werkzeuginneren geschieht und, weitaus wichtiger, warum diese Ergebnisse so sind, wie sie sind. Also Antworten auf die Fragen nach dem Warum des Spritzvorganges zu finden. Das ist für unsere Kunden heute ein eminent wichtiger ...

