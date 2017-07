In den frühen Jahren des Internet war Software Flash weit verbreitet. Schon lange steht das Programm jedoch wegen Sicherheitslücken stark in der Kritik. Nun kündigte der Entwickler Adobe ein Ende der Software an.

Die Zeit der oft kritisierten Multimedia-Software Flash läuft in rund dreieinhalb Jahren ab. Sie werde ab Ende 2020 nicht mehr weiterentwickelt und verbreitet, kündigte der Softwarekonzern Adobe in der Nacht zum Mittwoch an.

Flash war in den frühen Jahren des Web sehr weit verbreitet, wenn ...

