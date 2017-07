Linz - Vom deutschen ifo-Geschäftsklimaindex für Juli war ein leichter Rückgang erwartet worden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Stattdessen habe der wichtigste Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland gestern mit 116,0 Punkten einen neuen Rekordwert erreicht.

