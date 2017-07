Bad Marienberg - Die METRO AG (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) (künftig: CECONOMY AG) und die ARTEMIS S.A. haben heute einen Vertrag über den Erwerb der von der ARTEMIS S.A. an der FNAC DARTY S.A. mit Sitz in Ivry-sur-Seine, Frankreich, gehaltenen 6.451.845 Stammaktien (dies entspricht einer Beteiligung von ca. 24,33% an der FNAC DARTY S.A. berechnet auf Grundlage der letzten von der FNAC DARTY S.A. vorgenommenen Veröffentlichung der Anzahl ihrer Stammaktien zum 30. Juni 2017) abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

