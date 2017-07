Investments entlang der Versorgungskette von modernen Stromspeichern sind angesagt. Kein Wunder, schließlich haben Metalle wie Lithium und Kobalt in den letzten Jahren deutlich zugelegt. Vor allem der Preis für Lithium schoss durch die Decke. Casper Rawles, Analyst bei Benchmark Mineral Intelligence, gab nordamerikanischen Medien kürzlich ein Interview und verweist auf den starken Anstieg von Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxit. In China würden aufgrund technischer Anforderungen sogar noch höhere Preise gezahlt. Doch trotz des bereits drastischen Anstiegs der Preise während der vergangenen Jahre, glauben Experten wie Rawles auch weiterhin daran, dass kritische Metalle wie Lithium attraktiv bleiben. Hauptursache ist für Rawles das Fehlen geeigneter Förderstätten. Bis entsprechende Minen in Produktion seien, dauere es eine Zeit. Während Lithium in Gesteinsablagerungen schneller zu fördern sei, dauere es eine Weile, bis Sole-Projekte erschlossen sind. Aus diesem Grund sieht der Analyst alle Unternehmen, die aktuell oder in naher Zukunft...

