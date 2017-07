Reichen 33 % Korrektur für ein Wettbüro, um neu zu investieren? 740 Mio. € Marktwert entsprechen etwa dem sechsfachen Jahresumsatz. Der aber legt ebensokontinuierlich wie rentabel zu. Gemäß vorliegenden Planungen wird in dieser Weise hochgerechnet: In diesem Jahr werden es 127 Mio. nach 113 Mio. € und in 2019 sollen es 154 Mio. € sein. Bei einem Eigenkapital von deutlich über 100 Mio. € und einem sicheren Cashflow ist eine Wachstumsprämie mithin vertretbar. Mit der Korrektur wurde ein wesentlicher Teil der Phantasie aus dem Kurs herausgenommen. Ein gerundetes KGV um 20/21 für die laufenden Zahlen ist in diesem Sektor vertretbar. In BET-AT-HOME waren wir noch nie investiert, doch wir räumen ein, dass dieses Spielfeld grundsätzlich zum modernen Gesellschaftsumfeld zählt und keine wesentlichen Einbrüche zu erwarten sind. Die neue Kaufbasis liegt bei rund 100/105 € zum Einstieg.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 29 vom 22.7.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info