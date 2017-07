Liebe Trader,

der Stahl- und Metalldistributeur Klöckner hat heute früh Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt und überraschte mit einer starken Bilanz für die ersten sechs Monate - Aktionäre hievten das Wertpaper darauf hin gleich einmal um mehrere Prozent hoch. Aber auch charttechnisch kommt hierdurch endlich Bewegung in die Aktie und sorgte bisweilen für einen direkten Anstieg an die gleitenden Durchschnitte EMA 200/50 auf Wochenbasis. Allerdings sollte nach Möglichkeit noch ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelingen, damit weiteres Kurspotential in dem Wertpapier von Klöckner freigesetzt werden kann und entsprechende Long-Positionen attraktiver werden. Zugute kommt der Aktie jedoch der eindeutige Boden zwischen 8,91 und 9,30 Euro, der bisweilen für eine kleinere Erholungsbewegung sorgen konnte. Die Zahlen tun heute ihr Übriges dazu und drücken die Kurse weiter rauf - eine klasse Gelegenheit auf Sicht der kommenden Handelstage.

Long-Chance:

Die überaus beeindruckende Stärke des Wertpapiers von Klöckner kann nun für ein direktes Long-Investment herangezogen werden - erste Ziele lassen sich zunächst bei 10,54 Euro ausmachen. Darüber dürfte die Aktie weiter bis in den Bereich von grob 11,28 Euro zulegen und sollte damit eine ansprechende Rendite einbringen können. Die Verlustbegrenzung ist jedoch noch unter dem Niveau von 9,70 Euro zu belassen, weil die zum heutigen Handelstag gerissene Kurslücke womöglich im weiteren Verlauf noch geschlossen wird. Größere Verkaufssignale ergeben sich hingegen erst unterhalb der letzten großen Tiefs von 8,91 Euro und dürften das bullische Chartbild komplett drehen. In diesem Fall müssen sich Anleger auf Abgaben bis auf ein Niveau von zunächst 8,24 Euro einstellen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 10,06 Euro

Kursziel: 10,54 / 11,28 Euro

Stopp: < 9,70 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,60 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Klöckner & Co. SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 10,06 Euro; 09:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

