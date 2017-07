Hyundai bekommt den Rückwärtsgang nicht raus. Auch im zweiten Quartal des laufenden Jahres schrumpfte der Gewinn der Südkoreaner. Der Autobauer hat mit gravierenden Image-Problemen in China zu kämpfen.

Hyundai bekommt seine Schwierigkeiten in China nicht in den Griff. Weiter rückläufige Verkaufszahlen in der Volksrepublik trugen maßgeblich dazu bei, dass sich der Nettogewinn des südkoreanischen Autobauers im zweiten Vierteljahr auf umgerechnet rund 626 Millionen Euro (817 Milliarden Won) halbierte. Das teilte Hyundai am Mittwoch mit. Der Konzern legte damit bereits das 14. Quartal in Folge beim ...

