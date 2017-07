Bonn - Die Kapitalmarktzinsen zogen gestern deutlich an, so die Analysten von Postbank Research. Auslöser sei gleich eine ganze Reihe von Faktoren gewesen: der nochmalige Anstieg des ifo-Geschäftsklimas, eine unerwartete Verbesserung des US-Verbrauchervertrauens, ein kräftiger Anstieg des Ölpreises sowie die Erholung an den Aktienmärkten. In der Folge sei die Rendite 10-jähriger Bunds um 6 Basispunkte auf 0,57% geklettert. Entsprechende US-Treasuries hätten mit 2,33% um 7 Basispunkte höher als am Vortag rentiert.

